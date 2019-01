الخارجية الروسية تشارك في "تحدي الـ 10 سنوات"

View this post on Instagram

#10yearschallenge 6 марта 2009 года на встрече в Женеве Госсекретарь США Хиллари Клинтон подарила Министру иностранных дел России Сергею Лаврову «кнопку перезагрузки» российско-американских отношений. На кнопке по-английски было написано «reset» (перезагрузка), а по-русски - «перегрузка». Хиллари Клинтон спросила Сергея Лаврова, верен ли русский перевод с английского. Услышав от российского Министра, что по-русски надпись означает «overload», она очень расстроилась и сказала, что просила перепроверить, но знала, что они всё испортят. Кто конкретно всё испортил - она не уточнила