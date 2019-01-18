الخارجية الروسية تشارك في "تحدي الـ 10 سنوات"

لم تتأخر وزارة الخارجية الروسية في المشاركة بـ" تحدي الـ 10 سنوات" الشهير الذي يجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت على إنستغرام صورة عمرها 10 سنوات التقطت بمدينة جنيف السويسرية.

وقد التقطت هذه الصورة التي تجمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته حينذاك الأمريكية هيلاري كلينتون في عام 2009 على هامش أحد الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة، عندما كانت كلينتون تسلم لافروف هدية الزر الأحمر ويضغطان عليه بنفس اللحظة.

وهذه الهدية كانت تعبيرا عن إعادة تنشيط العلاقات بين موسكو وواشنطن وكتب عليها باللغتين الروسية والانجليزية "إعادة النشاط" للعلاقات بين البلدين.

وعندما سألت كلينتون الوزير لافروف هل الترجمة صحيحة، أبلغها لافروف أن الكلمة الروسية المكتوبة على الهدية تعني "تحميل أعباء إضافية".

وبان على الدبلوماسية الأمريكية علامات الانزعاج وقالت حينها لقد طلبت منهم التدقيق في الكلمة الروسية والتحقق منها، ولكني توقعت أنهم سيفسدون كل شيء، ولم توضح ممن طلبت التحقق ومن هم الذين أفسدوا كل شيء.

المصدر:" كومسومولسكايا برافدا"