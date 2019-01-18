الخارجية الروسية تشارك في "تحدي الـ 10 سنوات"
لم تتأخر وزارة الخارجية الروسية في المشاركة بـ" تحدي الـ 10 سنوات" الشهير الذي يجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت على إنستغرام صورة عمرها 10 سنوات التقطت بمدينة جنيف السويسرية.
وقد التقطت هذه الصورة التي تجمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته حينذاك الأمريكية هيلاري كلينتون في عام 2009 على هامش أحد الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة، عندما كانت كلينتون تسلم لافروف هدية الزر الأحمر ويضغطان عليه بنفس اللحظة.
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#10yearschallenge 6 марта 2009 года на встрече в Женеве Госсекретарь США Хиллари Клинтон подарила Министру иностранных дел России Сергею Лаврову «кнопку перезагрузки» российско-американских отношений. На кнопке по-английски было написано «reset» (перезагрузка), а по-русски - «перегрузка». Хиллари Клинтон спросила Сергея Лаврова, верен ли русский перевод с английского. Услышав от российского Министра, что по-русски надпись означает «overload», она очень расстроилась и сказала, что просила перепроверить, но знала, что они всё испортят. Кто конкретно всё испортил - она не уточнила
وهذه الهدية كانت تعبيرا عن إعادة تنشيط العلاقات بين موسكو وواشنطن وكتب عليها باللغتين الروسية والانجليزية "إعادة النشاط" للعلاقات بين البلدين.
وعندما سألت كلينتون الوزير لافروف هل الترجمة صحيحة، أبلغها لافروف أن الكلمة الروسية المكتوبة على الهدية تعني "تحميل أعباء إضافية".
وبان على الدبلوماسية الأمريكية علامات الانزعاج وقالت حينها لقد طلبت منهم التدقيق في الكلمة الروسية والتحقق منها، ولكني توقعت أنهم سيفسدون كل شيء، ولم توضح ممن طلبت التحقق ومن هم الذين أفسدوا كل شيء.
المصدر:" كومسومولسكايا برافدا"