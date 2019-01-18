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العثور على جثة طيار روسي تحطمت مقاتلته سو 34 صباح اليوم

أخبار روسيا

العثور على جثة طيار روسي تحطمت مقاتلته سو 34 صباح اليوم
Sputnik ALEXEI FILIPPOV
مقاتلة "سو 34" الروسية (صورة من الأرشيف)
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أكدت هيئات الطوارئ الروسية العثور على جثة طيار روسي، تحطمت مقاتلته من نوع "سو 34" اليوم الجمعة فوق مياه بحر اليابان في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر مركز فلاديفوستوك لتنسيق عمليات الإغاثة عن انتشال جثة الطيار، التي عثرت عليها سفينة "إلكترون" المشاركة في أعمال البحث عن الطيارين المفقودين جراء الحادث، في مياه مضيق التتار الفاصل بين جزيرة ساخالين وباقي الأراضي الروسية.

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ولا يزال البحث عن طيارين آخرين اثنين مستمرا، وذلك بعد إنقاذ طيار واحد.

يذكر أن مقاتلتين من نوع "سو 34" اصطدمتا اليوم الجمعة أثناء التدريبات فوق مياه بحر اليابان على بعد 35 كلم عن الساحل. وتمكن أفراد الطاقمين من القفز بالمظلة.

المصدر: تاس

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