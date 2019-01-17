"فيسبوك" تحجب صفحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية

حجب موقع "فيسبوك" مئات الصفحات بما فيها 7 صفحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، متهما إياها بانتهاك قواعده، واعتبرها مرتبطة بروسيا.

وأكدت وكالة "سبوتنيك" حجب 7 من صفحاتها في دول الجوار من الجمهوريات السوفيتية السابقة. واعتبرت "سبوتنيك" أن خطوة "فيسبوك" ذات دوافع سياسية، وهي تعتبر من ممارسات الرقابة.

وذكر مدير قسم الأمن السيبراني في "فيسبوك" نثانييل غليخر عن حجب 364 صفحة على "فيسبوك"، نشطت في دول البلطيق وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز وبعض الدول الأوروبية. وادعى بأن بعض الصفحات كانت مرتبطة بموظفين في "سبوتنيك".

وأعلن غليخر عن رصد ما وصفه بـ "عمليتين منسقتين مصدرهما روسيا" لنشر منشورات معادية للناتو وداعية للاحتجاجات ومحاربة الفساد".

كما تم حجب 107 صفحات لأشخاص وجماعات على "فيسبوك" و41 حسابا على "إنستغرام"، قالت "فيسبوك" إنها كانت مزيفة، وانتحل أصحابها صفة مواطنين أوكرانيين، نشروا أنباء عن الأوضاع في البلاد. وادعت "فيسبوك" بأن تلك الصفحات كانت على صلة بروسيا أيضا.

المصدر: وكالات