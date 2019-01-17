إمبراطور الألومنيوم الروسي يطالب الشيوعيين بتعويضه

أقام الملياردير أوليغ ديريباسكا دعوى على زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف، طالبه فيها بتعويضه بمليون روبل لقاء الضرر المعنوي الذي تعرّض له من مدوّنات زعيم الشيوعيين.

وقال وكيل الملياردير الروسي، إن زيوغانوف أدلى بتصريح في مجلس الدوما في 9 يناير، وصف فيه البزنس الذي أسسه أوليغ ديريباسكا بالجريمة والاحتيال.

وأضاف الوكيل: "نعتبر التصريح الذي أدلى به زيوغانوف انتقاصا من كرامة موكلي ومحاولة متعمدة لإلحاق الضرر بسمعة مؤسس شركة "روسال" وجميع الذين شاركوا في إنشائها وتطويرها".

وذكّر الوكيل بأن "روسال" تتوسط أكبر منتجي الألومنيوم في العالم، ومن اللاعبين الرئيسيين في السوق، وتوفر العمل لـ100 ألف مواطن.

Дерипаска подал иск о взыскании с Зюганова компенсации морального вреда https://t.co/KnbHdZA49gpic.twitter.com/yjEfDhhj4t — РИА Новости (@rianru) 17 января 2019 г.

وقال: "لم يشارك أوليغ ديريباسكا في المزادات العلنية لخصخصة الشركات الروسية، ولم ينل أي امتيازات بالمحسوبية ولم يستخدم في أعماله أي وسائل غير تلك التي تسمح بها قواعد السوق ولذا، فإن تصريح زيوغانوف مسيئ وغير مقبول".

من جانبه قال زيوغانوف إنه لم يتعرف بعد على تفاصيل الدعوى ضده وأضاف: "يبدو أنه بحاجة لمليون إضافي لتكتمل سعادته".

يذكر أن زيوغانوف، كان قد كتب على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي إن بزنس ديريباسكا نتاج لعملية احتيال كبرى، وأضاف: "سرقوا مصانع الألمنيوم من المواطنين والآن أخذوا يسلمونها إلى الأنجلوسكسون".

المصدر: نوفوستي