ضجة وجدل بعد بث قناة إسرائيلية حديثا لوزير تونسي

بثت القناة التلفزيونية الإسرائيلية "i24news" حوارا مع وزير السياحة والصناعات التقليدية في تونس روني الطرابلسي تطرق فيه للقضية الفلسطينية.

وأثار هذا الحوار جدلا واسعا دعا فيه البعض إلى إقالة الوزير التونسي، وهو أول تونسي من الطائفة اليهودية يصل إلى هذا المنصب.

ولاحقا، نفى الطرابلسي أن يكون أدلى بحديث لقناة إسرائيلية، مشيرا إلى أنه تحدث لشركة إنتاج تلفزيوني تعمل في بريطانيا.

وقال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية: "أجريت الحوار مع مدير مكتب وكالة الأنباء الفلسطينية، الصحفي الفلسطيني طاهر الشيخ خالد، بطلب من سفير فلسطين في تونس هائل الفاهوم".

ولفت إلى أن تصوير الحوار نفذه فريق عمل تونسي لصالح منصّة الأخبار والمعلومات الموجودة في بريطانيا "سكوبال"، بهدف بثّه في قنوات بريطانية ناطقة بالعربية.

ورأى الطرابلسي أن القناة التلفزيونية الإسرائيلية أعادت بث اللقاء التلفزيوني بسبب "اهتمامهم بالوزير اليهودي الذي تقلّد منصبا وزاريا في بلد عربي مسلم".

ودعا الوزير في تصريحه إلى "الكف عن التلاعب ونشر الشائعات المغرضة التي تضر بتقدم عمل الوزارة لتنفيذ البرامج المحددة".

ومن جانبه، أكد الصحفي المقيم بتونس المسؤول عن المقابلة أنه أجرى الحوار لصالح شركة "سكوبال"، وهي شركة عربية بريطانية، وأن تصويره جرى منذ نحو 10 أيام.

يذكر أن قناة "i24News" الإسرائيلية تبثّ من الولايات المتحدة، وعبر الإنترنت في إسرائيل باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وتعمل على الترويج للتطبيع مع إسرائيل.

المصدر: alkhaleejonline