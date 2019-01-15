الكرملين يوضح لماذا لا يستخدم بوتين الهواتف الذكية الجوّالة!

كشف المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، الأسباب التي تحول دون استخدام الرئيس فلاديمير بوتين هاتفا جوالا ذكيا، وتفاصيل عن حياته ومداخيله المالية واستخدامه الإنترنت وأمور أخرى.

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وقال بيسكوف اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية، ردا على سؤال حول استخدام الرئيس الروسي للهاتف الجوّال والإنترنت؟: "الرئيس فلاديمير بوتين لا يملك هاتفاً جوالا ذكيا، لأن الهواتف الذكية الآن يمكنها الحصول على معلومات واسعة، وتوفر شفافية فائضة عن الحد المقبول".

وأضاف قائلا: "عظيم! وكيف كان الناس والمسؤولون عامة سابقا قادرين على الاستغناء عن الهاتف الذكي؟ في الواقع، لا يمكن لرئيس الدولة أن يمتلك هاتفًا ذكيًا، لأن ذلك يعني أن الشخص يوافق على شفافية كاملة".

وردا على سؤال عما إذا كان بوتين يستطيع أن يحذو حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يستخدم حسابه في "تويتر" يوميا بنشاط للتواصل مع الناخبين والمواطنين عامة؟ أجاب بيسكوف: "لا يحتاج بوتين إلى هذا النهج، وهو لا يحتاج إلى "تويتر" للتقارب مع الناس".

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين يحصل على المعلومات من الصحف والمجلات الرسمية الروسية، وكذلك من شبكة الإنترنت بعد قيام فريق إعلامي مختص بصياغة التقارير المهمة عن ما يرد في وسائل الإعلام.

ولفت المتحدث الرئاسي إلى أن بوتين يقوم بمشاهدة وقراءة التقارير المختلفة في السيارة والطائرة الرئاسية الخاصة المجهزة بالإنترنت السريع.

وحول استخدام بوتين لأمواله الخاصة وكيفية استلامه لراتبه، قال بيسكوف إن الرئيس الروسي يستخدم بطاقته الائتمانية فقط لسحب راتبه الشهري ومعاشه التقاعدي.

المصدر: نوفوستي