روسيا تخصص أكثر من 21.6 مليار دولار هذا العام لتزويد قواتها بأحدث الأسلحة والمعدات

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قررت إنفاق نحو تريليون روبل، أي أكثر من 21.6 مليار دولار في عام 2019 لشراء أحدث الأسلحة والمعدات للقوات المسلحة.

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وقال شويغو: "تم تخصيص 1.44 تريليون روبل (نحو 21.6 مليار دولار) لتنفيذ طلبيات الدولة في بند تجهيز القوات المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات، 71 بالمئة من هذه الأموال ستكون لمشتريات أحدث الأسلحة، وبحلول نهاية العام ستكون حصة الأسلحة والمعدات الحديثة 67 بالمئة".

وإجمالا، ووفقا للتقارير، ستبلغ حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في تسليح القوات الروسية حتى عام 2020 نحو 70 بالمئة.

وفي نفس الوقت، أكد وزير الدفاع أن "الرقابة الصارمة على الإنفاق الفعال لأموال الميزانية" من قبل "القادة على جميع المستويات" أمر ضروري.

جدير بالذكر، أن وزير الدفاع الروسي كان قد أعلن في 24 ديسمبر الماضي، أن الجيش الروسي بلغ في عام 2018 مستوى غير مسبوق من حيث تجهيزه بالمعدات والأسلحة الحديثة، حيث حصل على أكثر من 1.5 ألف نموذج من الأسلحة الحديثة المتطورة و80 ألف قطعة من المعدات في عام 2018، وأن مؤشر تحديث الأسلحة والمعدات بلغ 61.5 بالمئة.

المصدر: نوفوستي