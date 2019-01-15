هل يحتفظ الرئيس بوتين بالنقود معه.. ومتى يحتاج إلى دفع الأموال "كاش"؟

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدفع الأموال "كاش" مرة أو مرتين في العام عندما يذهب للتزلج ويرتاد المقهى الجبلي.

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وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية في إجابة على سؤال ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتفظ بالنقود معه: "هذا يحدث من مرة إلى مرتين في السنة. فعندما يذهب على سبيل المثال للتزلج، يرتاد المقهى الجبلي، وعندها يحتاج إلى المال ليقوم بالدفع".

ويقضي الرئيس بوتين عطلته دائما مستمتعا بالطبيعة الروسية في الجبال، وينشر الموقع الرسمي للكرملين مقاطع من قضاء الرئيس إجازاته في جبال روسيا من وقت لآخر.

المصدر: aif.ru