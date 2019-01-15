الكرملين يعلّق على اتهام ترامب بالعمل لصالح روسيا

اعتبر الناطق الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، أن اتهام بعض الأمريكيين رئيسهم دونالد ترامب بالتواطؤ مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين محض خيال، ولا يمت للواقع الحقيقي بصلة أبدا.

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ونفى الناطق الرئاسي الروسي وجود أي اتفاق سري بين بوتين وترامب على الإطلاق.

وقال دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية نشرت اليوم تعقيبا على تقارير صحفية تحدثت عن وجود تواطؤ مزعوم بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، قال: "إن ذلك من نسج الخيال ولا يمت بصلة إلى الواقع المعاش على الأرض أبدا".

وعن هموم الرئيس بوتين، قال الناطق الرئاسي إنه يهتم في المقام الأول بما يحدث في روسيا، ولكنه يهتم في الوقت نفسه بالشؤون الخارجية.

فمثلا، تبقى سوريا محط اهتمام بوتين لوجود العسكريين الروس فيها، حسب قول بيسكوف.

المصدر: نوفوستي