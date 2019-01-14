العثور على مقبرة أثرية في مقاطعة موسكو عمرها 4500 سنة

تم العثور على مقبرة أثرية ضخمة في مقاطعة موسكو عمرها 4,5 ألف سنة، حسبما أفادت السلطات الإقليمية، اليوم الاثنين.

وأورد المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة في الحكومة الإقليمية أن المقبرة التي تضم فؤوسا قتالية حجرية عمرها 4,5 ألف سنة تم العثور عليها في منطقة إيسترا بمقاطعة موسكو أثناء قيام خبراء الأثريات بفحص الأراضي المخصصة لبناء مدرسة دولية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن القبور تعود إلى منتسبي حضارة "فاتيانوفو" الأثرية الذين يعدون رعاة ماشية ومزارعين أولين قطنوا السهل الروسي منذ الأزمنة الغابرة.

وتمثل المواقع الأثرية التابعة لهذه الحضارة في مقاطعة موسكو أقدم آثار العصر البرونزي في المنطقة وهي آثار معاصرة لأهرامات الجيزة في مصر.

المصدر: نوفوستي