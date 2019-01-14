بوغدانوف يبحث مع مبعوث الحريري عودة اللاجئين وأوضاع لبنان

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، سعد الحريري، جورج شعبان.

وجاء في بيان عن اللقاء، صدر عن الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الجانبين ناقشا "الأوضاع الراهنة في لبنان وحوله، بما في ذلك موضوع عودة اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، إلى وطنهم".

كما أكد بوغدانوف لشعبان موقف روسيا المبدئي الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، معربا عن أمل موسكو في تسريع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، بناء على نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في البلاد في شهر مايو الماضي. وأشار الجانب الروسي، بهذا الصدد، إلى أن تطور لبنان الاجتماعي والاقتصادي "يتطلب بالحاح وجود أجهزة حكومية مؤهلة لأداء هذه المهمة".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية