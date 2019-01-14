مقتل طفل وفقدان 4 أشخاص جراء انفجار غاز في مبنى سكني في ضواحي مدينة روستوف الروسية

قتل طفل واحد وفقد 4 أشخاص تحت الأنقاض جراء انفجار للغاز وقع صباح اليوم الاثنين في مبنى سكني مكون من 9 طوابق في ضواحي مدينة روستوف الروسية.

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وقال ممثل لوزارة الطوارئ الروسية: "تم إنقاذ 7 أشخاص... وقتل شخص واحد تم العثور على جثته في الطابق التاسع".

من جانبه قال مركز الإنقاذ في مكان الحادث إن الانفجار أدى إلى تدمير 4 شقق كان يقطنها 14 شخصا، من بينهم 3 أطفال. وأكد إنقاذ 7 أشخاص ومقتل شخص واحد.

وتدل معلومات وزارة الطوارئ الروسية على أن سبب الحادث الذي وقع في شقة تقع في الطابق التاسع من المنزل السكني بمدينة شاختي بضواحي روستوف يعود إلى انفجار الغاز. ونتيجة لذلك دمرت شقتان في الطابق التاسع وشقتان في الطابق الثامن.

ويحوي المبنى بشكل عام 72 شقة. ونشرت وزارة الطوارئ نقطة للإقامة المؤقتة لسكان المنزل المتضرر. وتم إجلاء 140 شخصا من المبنى.

ولا تزال أعمال البحث عن المفقودين في مكان الحادث مستمرة ويشارك فيها نحو 120 شخصا.

В результате взрыва газа в городе Шахты погиб один человекhttps://t.co/0RcooG3sQJpic.twitter.com/oOBYVHM14D — #говоритмосква (@govoritmsk) 14 января 2019 г.

Спасатели достали еще двоих из-под завалов дома в ростовском городе Шахты. Судьба четырех человек остается пока неизвестной pic.twitter.com/YQ9Ixy7QYq — НТВ (@ntvru) January 14, 2019

المصدر: تاس