 
مباشر

وزير الطاقة الروسي: بدأنا بخفض الإنتاج في إطار قرار "أوبك+"

مال وأعمال

وزير الطاقة الروسي: بدأنا بخفض الإنتاج في إطار قرار
Sputnik Evgeniy Biyatov
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lb5d

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا خفضت إنتاج النفط في شهر يناير الجاري بنسبة تزيد عن 30 ألف برميل يوميا، وذلك في إطار قرار "أوبك +".

إقرأ المزيد
روسيا تخطط لخفض إنتاج النفط بمقدار 50-60 ألف برميل يوميا في يناير

وقال نوفاك للصحفيين في موسكو، اليوم الجمعة: "إننا نخفض الإنتاج. ومن المخطط تخفيضه خلال الشهر الجاري بمقدار 50 ألف برميل يوميا، أما إلى حد الآن فيعادل التراجع ما يزيد قليلا عن 30 ألف برميل يوميا، مقارنة مع مستوى شهر أكتوبر 2018، وهو رقم أولي".

وأشار نوفاك إلى أن موعد اللقاء الوزاري التالي لدول "أوبك" لم يتم تحديده بعد، ومن المحتمل أن يعقد في شهر أبريل المقبل.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عنصرية مذيعة ضد ملكة جمال الجزائر تزاحم تصريحا عنصريا لرئيس الكاف!