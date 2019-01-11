موسكو تدعو طوكيو للاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية بما في ذلك سيادة روسيا على الكوريل

دعت وزارة الخارجية الروسية اليابان عشية زيارة وزير خارجيتها إلى موسكو، إلى الاعتراف الكامل بنتائج الحرب العالمية الثانية ، بما في ذلك السيادة الروسية على جزر الكوريل الجنوبية.

وقالت الوزارة في تعليق على زيارة وزير الخارجية الياباني تاروت كونو، إلى موسكو: "يجب أن يكون اعتراف طوكيو بنتيجة الحرب العالمية الثانية بالكامل، بما في ذلك سيادة بلادنا على جزر الكوريل الجنوبية، أحد الشروط الأساسية لإيجاد حلول لمشكلة معاهدة السلام (بين روسيا واليابان).. من الضروري أن نصل بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد نوعي من الثقة والشراكة الحقيقية، لتعزيز التفاهم المتبادل بين شعبي روسيا واليابان".

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وقد صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من يوم الجمعة، بأن وزيري الخارجية الروسي والياباني سيعقدان محادثات في 14 يناير في العاصمة الروسية موسكو، وسيكون هذا الاجتماع الجولة الأولى من المشاورات الثنائية حول معاهدة السلام.

وقالت زاخاروفا في هذا الصدد: "ستكون مسألة إبرام معاهدة سلام بين روسيا واليابان، الموضوع الرئيسي للمحادثات الوزارية.. ومن المتوقع أن يقوم وزيرا خارجية البلدين بإعلان مواقف الجانبين وتبادل وجهات النظر حول كيفية ضمان التقدم الأكثر فعالية نحو الهدف الذي حدده القادة.. نحن مقتنعون بأن هذا العمل لا يلبي المصالح الوطنية لبلدينا فقط، بل وأيضا يعزز السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي".

المصدر: إنترفاكس