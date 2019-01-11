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بوغدانوف يبحث مع السفير المغربي أوضاع شمال إفريقيا والشرق الأوسط

أخبار روسيا

بوغدانوف يبحث مع السفير المغربي أوضاع شمال إفريقيا والشرق الأوسط
Sputnik
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغداتوف
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استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، السفير المغربي لدى موسكو، عبد القادر لشهب، تلبية لرغبته، حسبما أفادت الخارجية الروسية.

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وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية الروسية المغربية، إضافة إلى تطرقهما "للأوضاع الراهنة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الصحراء والساحل".

وفي وقت سابق، أكد السفير الروسي لدى المغرب، فاليريان شوفايف، موقف موسكو الرافض لتحميل دول لا علاقة لها بظاهرة الهجرة الجماعية، المسؤولية عن أزمة المهاجرين في أوروبا. وأشار السفير الروسي إلى أن من أبرز أسباب هذه الأزمة تدخلات غير مسؤولة في الشؤون الداخلية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددا على استعداد موسكو للتعاون مع كافة الدول حول ملف الهجرة.

المصدر: نوفوستي

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