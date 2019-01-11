صحيفة: موسكو قد تتبادل البحارة الأوكرانيين بالروس بعد الانتهاء من الانتخابات الأوكرانية

صرح مصدر دبلوماسي روسي بأن موسكو قد تنظر في إمكانية تبادل البحارة الأوكرانيين المعتقلين بعد حادث مضيق كيرتش، بالروس المحتجزين في أوكراني، بعد الانتهاء من الانتخابات الأوكرانية.

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ونقلت صحيفة "إزفستيا" الروسية عن المصدر، اليوم الجمعة: "يعتمد الكثير على الجانب الأوكراني، بقدر ما ستكون كييف مستعدة لاتفاقيات ملموسة. ومع ذلك، يجب أن نفهم أنه من المستحيل الآن تبادل البحارة الأوكرانيين. إنهم ليسوا أسرى حرب كما تحاول كييف الترويج لهم. لذا، يجب علينا الانتظار لقرار المحكمة، وبعد ذلك يمكنك التحدث عن التبادل".

وأضاف: "هناك الكثير من الروس في السجون الأوكرانية الذين يحتاجون إلى إنقاذهم. ولكن هذا بالكاد ممكن قبل الانتخابات الأوكرانية، لأن بيترو بوروشينكو (الرئيس الأوكراني) سيبدأ على الفور في استغلال هذا لفوزه".

وانتهكت 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في 25 نوفمبر الماضي الحدود الروسية ودخلت منطقة المياه الروسية المغلقة مؤقتا وعبرت البحر الأسود متجهة إلى مضيق كيرتش. وقامت السفن الثلاث بمناورات خطيرة ولم تستجب إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية، بالتوقف على الفور، وفي نهاية الأمر تم احتجاز هذه السفن والبحارة الـ 24 لمدة شهرين، وفتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي تحقيقا في قضية العبور غير الشرعي لحدود الدولة.

وقد وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ما قامت به سفن البحرية الأوكرانية بالاستفزاز، مشيرا إلى وجود اثنين من جهاز الأمن الأوكراني بين أفراد الطاقم، كانا يقودان تلك العملية الخاصة. ووفقا للرئيس الروسي، فإن هذه العملية الاستفزازية في البحر الأسود مرتبطة بتراجع شعبية الرئيس الأوكراني قبيل الانتخابات الرئاسية هناك.

المصدر: سبوتنيك