مدير المخابرات المركزية السابق: بوتين "أكبر هدية" للناتو

صرح المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ديفيد بتريوس اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين " أكبر هدية" بالنسبة لحلف الناتو.

وقال بتريوس خلال مؤتمر "Raisina Dialogue" الذي ينعقد في الهند:" لقد أعطى وصول بوتين إلى الرئاسة حجة جديدة لحلف (الناتو) من أجل الحفاظ على وجوده".

واقترح المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية على واشنطن أن تتحدى بمساعدة حلف الناتو "النظام الجيوسياسي الجديد".

وأشار إلى أن البيت الأبيض يواصل تطوير خططه الرامية لزيادة القوات الأمريكية في القارة الأوروبية، بالرغم من الانتقادات التي يوجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلف.

وكان ترامب قد دعا عدة مرات أعضاء الناتو إلى زيادة مساهمتهم في الإنفاق على الحلف، استنادا لقرار اتخذته قمة الحلف في العاصمة الرومانية بوخارست في 2014، والذي نص على وجوب زيادة الإنفاق على الحلف من قبل جميع الدول الأعضاء بقيمة تصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة على حدة.

لكن تقديرات "الناتو" للعام 2017 أفادت بأن 6 دول فقط من بين 29 دولة تشكل الحلف ساهمت بهذه القيمة من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: " نوفوستي"