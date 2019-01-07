"هدية" عيد الميلاد.. الرضيع الناجي من مأساة ماغنيتوغورسك يستعيد وعيه

أكدت وزيرة الصحة الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، استقرار الحالة الصحية لإيفان فوكين، الرضيع الناجي في حادث انهيار قسم من مبنى سكني في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية.

وبعد زيارتها للطفل في المستشفى قالت سكفورتسوفا للصحفيين اليوم الاثنين: "تحسنت حالة الطفل بشكل ملحوظ وقبل يومين بدأ بالتنفس ذاتيا، ويتواصل مع والدته بنشاط وقادر على رفع صوته".

وأكدت أن الأطباء سيتمكنون من إنقاذ الساق اليمنى للرضيع (10 أشهر) التي انكسرت وتعرضت للتجمد أثناء بقائه في الصقيع على مدار أكثر من 35 ساعة تحت أنقاض المنزل المنهار، قبل أن ينتشله فريق الإنقاذ في الأول من يناير.

وأضافت سكفورتسوفا أن الطفل تجاوز المرحلة الأخطر ويتحسن.

من جانبه، وصف ليونيد روشال، طبيب الأطفال الشهير في روسيا الذي يعالج إيفان، تحسن حالة إيفان بـ"هدية عيد الميلاد"، مشيرا إلى أن آثار التجمد على الساق المتضررة للطفل لم تصل لدرجة موت الخلايا، لكن عملية الشفاء ستتطلب أكثر من شهر.

وتمكن الطفل من النجاة لأنه كان في سريره ملفوفا في لباس دافئ عندما انهار المبنى. كما استخدمت خدمات الطوارئ منفاخا للهواء الساخن لدرء البرد. وبعد انتشاله نقل الطفل من مغنيتوغورسك إلى موسكو للعلاج.

المصدر: وكالات