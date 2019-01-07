 
مباشر

روسيا تنفي وجود أي من مواطنيها على متن السفينة المنكوبة في البحر الأسود

أخبار روسيا

روسيا تنفي وجود أي من مواطنيها على متن السفينة المنكوبة في البحر الأسود
AFP OZAN KOSE
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lahm

نفت السفارة الروسية في أنقرة أنباء عن وجود مواطنين روس على متن سفينة شحن غرقت اليوم الاثنين قبالة السواحل التركية في البحر الأسود.

إقرأ المزيد
غرق سفينة شحن قبالة تركيا ومقتل 6 من أفراد طاقمها

وقالت الناطقة باسم السفارة الروسية إيرينا قاسيموفا في تصريح صحفي: "حسبما أفاد خفر السواحل التركي، لا يوجد أي من مواطنينا بين أفراد طاقم السفينة"، موضحة أن الطاقم متكون من 11 أوكرانيا، وأذربيجانيين اثنين.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأناضول بوجود مواطنين روسيين على متن السفينة، التي أسفر غرقها عن مصرع 6 من أفراد طاقمها.

وأكد السفير الأوكراني في تركيا عبر تويتر مصرع 4 من مواطني بلاده جراء الكارثة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملكة جمال الجزائر 2019 تثير ضجة