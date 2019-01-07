روسيا تنفي وجود أي من مواطنيها على متن السفينة المنكوبة في البحر الأسود

نفت السفارة الروسية في أنقرة أنباء عن وجود مواطنين روس على متن سفينة شحن غرقت اليوم الاثنين قبالة السواحل التركية في البحر الأسود.

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وقالت الناطقة باسم السفارة الروسية إيرينا قاسيموفا في تصريح صحفي: "حسبما أفاد خفر السواحل التركي، لا يوجد أي من مواطنينا بين أفراد طاقم السفينة"، موضحة أن الطاقم متكون من 11 أوكرانيا، وأذربيجانيين اثنين.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأناضول بوجود مواطنين روسيين على متن السفينة، التي أسفر غرقها عن مصرع 6 من أفراد طاقمها.

وأكد السفير الأوكراني في تركيا عبر تويتر مصرع 4 من مواطني بلاده جراء الكارثة.

المصدر: وكالات