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الدفاع الروسية: نتابع حركة سفينة الإنزال الأمريكية في البحر الأسود عن كثب

أخبار روسيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن سفينة الحراسة "بيتليفي" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، تتابع عن كثب حركة سفينة الإنزال الأمريكية "فورت ماك هنري" في البحر الأسود.

وأشارت الوزارة إلى أن السفينة الأمريكية دخلت البحر الأسود عند التاسعة مساء بتوقيت موسكو الليلة الماضية، وفي الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم وصلت إلى ميناء كونستانتا الروماني.

المصدر: "إنترفاكس"

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