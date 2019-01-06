روسيا تصدر قطعا نقدية تذكارية بصور صواريخ "توبل" و"يارس"

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن سلسلة من الطوابع البريدية والعملات المعدنية التذكارية ستصدر احتفالا بالذكرى الـ60 لتشكيل قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القطع النقدية المعدنية ستطبع عليها صور "توبول" و"يارس"، وستصدر بأعداد محدودة لجذب انتباه هواة جمع العملات.

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وسيحتفل بالذكرى الستين لتأسيس قوات الصواريخ الاستراتيجية في 17 ديسمبر 2019.

المصدر: وكالات