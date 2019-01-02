السلطات الروسية: لا آثار لمتفجرات في المبنى المنهار في ماغنيتوغورسك وانتشال 21 قتيلا

أكدت لجنة التحقيق الروسية مساء أمس الثلاثاء، أن خبراءها لم يعثروا على آثار مواد متفجرة في أنقاض المبنى السكني الذي انهار الاثنين في مدينة ماغنيتوغورسك وسط روسيا.

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وقالت المتحدثة باسم اللجنة سفيتلانا بيترينكو في تصريحات صحفية: "فيما يتعلق بالتقارير المختلفة التي تظهر في وسائل الإعلام ، تجدر الإشارة إلى أنه حتى اللحظة، لم يعثر خبراء المتفجرات في أجزاء الأنقاض التي تم تفتيشها، على آثار مواد متفجرة أو مكوناتها".

وأضافت أن التحقيق ينظر في كافة الفرضيات المحتملة لأسباب وقوع الحادث، مشيرة إلى أن العمل على استيضاح ملابسات المأساة مستمر على مدار 24 ساعة.

من جهتها أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، بانتشال جثث جديدة من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار، لتصل حصيلة ضحايا الحادث إلى 21 قتيلا.

وقال ممثل للوزارة في مقاطعة تشيليابينسك للصحفيين: "تم انتشال الجثتين الخامسة عشر والسادسة عشر. والجثتان تعودان لامرأتين".

والاثنين الماضي، انهار جزء من مبنى سكني متكون من 10 طوابق في مدينة ماغنيتوغورسك بمقاطعة تشيليابينسك الروسية، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث مستمرة حتى الآن.

وفي وقت سابق، صرحت لجنة التحقيق بأن الفرضية الأكثر احتمالا وراء الحادث هي انفجار أنبوب للغاز المنزلي.

المصدر: وكالات