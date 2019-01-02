ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في ماغنيتوغورسك إلى 11 قتيلا

أفادت وزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم الأربعاء، بانتشال جثتين من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية، لتصل حصيلة ضحايا الحادث إلى 11 قتيلا.

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وقال ممثل لدائرة الوزارة في مقاطعة تشيليابينسك للصحفيين: "حتى صباح اليوم (الأربعاء) تم انتشال 11 جثة"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ووقع الاثنين الماضي بمدينة ماغنيتوغورسك بمقاطعة تشيليابينسك الروسية انهيار مبنى سكني متكون من 10 طوابق بسبب انفجار انبوب الغاز، الأمر الذي أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات. ولا تزال عمليات الإنقاذ في مكان الحادث مستمرة حتى الآن.

المصدر: نوفوستي