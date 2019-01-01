ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار المبنى السكني في روسيا إلى 8 أشخاص

أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، بالعثور على 3 جثث لضحايا حادث انهيار المبنى السكني في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية، لترتفع حصيلة ضحايا الحادث إلى 8 أشخاص.

من جهتها أعلنت سلطات مقاطعة تشيليابينسك الروسية الحداد غدا الأربعاء على ضحايا انهيار المبنى السكني في ماغنيتوغورسك.

وقال المكتب الصحفي لدائرة الطوارئ في مقاطعة تشيليابينسك في وقت سابق من هذا اليوم إنه تم إجماليا انتشال 5 جثث من تحت الأنقاض في مكان انهيار المبنى السكني بالمدينة.

وأفاد بأنه تم تحديد هوية 5 قتلى، مضيفا أن أعمال البحث في مكان الحادث تجري دون توقف.

ولا يزال مصير 37 من سكان المبنى المنهار غامضا حتى الآن. وحسب ما أعلن سابقا يعود سبب انهيار عدة طوابق من المبنى السكني إلى انفجار إنبوب الغاز.

المصدر: إنترفاكس