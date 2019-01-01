ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار المبنى السكني في روسيا إلى 7 أشخاص

أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، بانتشال جثتي القتيلين السادس والسابع من تحت الأنقاض في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية التي شهدت أمس الاثنين انهيار مبنى سكني.

وقال ممثل للوزارة: "تم انتشال جثتين جديدتين من تحت الأنقاض. وبذلك بلغ العدد الإجمالي لضحايا الحادث 7 أشخاص" حتى الآن.

وأعلن المكتب الصحفي لدائرة الطوارئ في مقاطعة تشيليابينسك في وقت سابق من هذا اليوم أنه تم إجماليا انتشال 5 جثث من تحت الأنقاض في مكان انهيار المبنى السكني بالمدينة.

وأفاد بأنه تم تحديد هوية 5 قتلى، مضيفا أن أعمال البحث في مكان الحادث تجري دون توقف.

ولا يزال مصير 37 من سكان المبنى المنهار غامضا حتى الآن. وحسب ما أعلن سابقا يعود سبب انهيار عدة طوابق من المبنى السكني إلى انفجار إنبوب الغاز.

المصدر: إنترفاكس