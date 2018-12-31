بوتين يصل إلى مغنيتوغورسك لمتابعة حادث انهيار مبنى سكني جراء انفجار للغاز أوقع قتلى وجرحى

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى مدينة ماغنيتوغورسك التي استيقظت صباح اليوم على حادث انهيار مبنى سكني جراء انفجار غاز، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص.

وسيلتقي بوتين أثناء زيارته إلى هذه المدينة المتضررين نتيجة الكارثة بالإضافة إلى إدارة مقاطعة تشيليابينسك.

ووقع الانفجار صباح اليوم الاثنين داخل مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة ماغنيتوغورسك الواقعة في مقاطعة تشيليابينسك جنوبي روسيا.

وأدى الانفجار إلى انهيار طوابق في جزء من المبنى. وتدل المعلومات الأخيرة على أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، فيما لا يزال نحو 40 شخصا في عداد المفقودين.

المصدر: تاس