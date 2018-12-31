إجراءات أمنية مشددة في موسكو خلال احتفالات ليلة رأس السنة

أعلنت دائرة الأمن ومكافحة الفساد في موسكو أن الساحة الحمراء في العاصمة الروسية ستكون مفتوحة ليلة رأس السنة لكل الراغبين، مشيرة إلى إدخال نظام خاص لمرور السكان في أماكن الاحتفالات.

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وأوضح المركز الصحفي للدائرة أنه يتم في عدد من الشوارع وسط موسكو إنشاء نقاط مرور مزودة بمعدات التفتيش الخاصة.

وأضاف: "من أجل ضمان الأمن ومنع الخطر الإرهابي.. من المخطط إغلاق عدد من الشوارع المحيطة بأماكن إجراء أهم الفعاليات الاحتفالية، بما في ذلك باستخدام الشاحنات، وذلك بهدف منع وصول السيارات إلى مواقع الاحتفالات.

وأشار إلى أن كل الأماكن لإجراء الاحتفالات سيتم تفتيشها باستخدام المعدات الخاصة والكلاب البوليسية.

كما قامت الشرطة بتشديد الإجراءات الأمنية في محطات القطارات والمطارات.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق بأن ضمان الأمن والنظام في شوارع العاصمة الروسية أثناء الاحتفالات بمناسبة أعياد رأس السنة والميلاد سيضمنها أكثر من 50 ألف من رجال الشرطة.

المصدر: نوفوستي