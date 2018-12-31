شويغو: الجيش الروسي هو الأكثر حداثة وكفاءة

هنأ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، العسكريين الروس بعيد رأس السنة، مؤكدا أن الجيش الروسي لا يزال الأكثر حداثة وكفاءة.

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وقال شويغو في تهنئة مصورة نشرها المكتب الصحفي للوزارة: "لا يزال الجيش الروسي يحصل على أحدث نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية. كما جرى تحديث التدريب العسكري للقوات المسلحة، وتم تحقيق تقدم كبير في تطوير الضمان الاجتماعي للعسكريين وأسرهم والمحاربين القدامى. ولا يزال جيشنا الأكثر حداثة ويتميز بأكبر قدرة قتالية، مما يعطينا ضمانا ثابتا لاستقلال وأمن بلادنا".

وأشار الوزير إلى أن العسكريين يسهمون بقسطهم الكبير في تعزيز القدرات الدفاعية للبلد ورفع سمعة القوات المسلحة كل يوم عن طريق التنفيذ النزيه لواجبهم العسكري ومهامهم العسكرية.

هذا وهنأ شويغو بشكل خاص طلاب المدارس العسكرية الروسية.

ووصف عيد رأس السنة بأنه عيد سعيد يعطي الناس فرحة الاجتماع مع الأقرباء وتوقع شيء جديد جيد بالضرورة. وتمنى للعسكريين والمحاربين القدامى السعادة والصحة وتحقيق إنجازات جديدة لصالح القوات المسلحة الروسية.

المصدر: نوفوستي