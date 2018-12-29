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مولدوفا تسلم روسيا مواطنا حارب في صفوف "داعش" بسوريا

أخبار روسيا

مولدوفا تسلم روسيا مواطنا حارب في صفوف
Sputnik FSB
نادر داوودوف الذي تم تسليمه للسلطات الروسية
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أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن مولدوفا سلمت الأجهزة الأمنية الروسية مواطنا مطلوبا لديها بسبب مشاركته في القتال على أراضي سوريا في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد جهاز الأمن الفدرالي أنه نظم عملية تسليم المواطن المطلوب بالتعاون مع النيابة العامة الروسية ومكتب الانتربول في روسيا والهيئة الفدرالية للسجون الروسية.

وأوضح أن الحديث يدور عن المواطن الروسي نادر داوودوف (من مواليد عام 1990)، الذي "شارك على أراضي سوريا في العمليات القتالية ضد القوات الحكومية.

وذكر مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفدرالي الروسي أيضا أن المواطن المذكور عمل كذلك على تجنيد عناصر جدد في صفوف التنظيم الإرهابي عبر الانترنت في جمهورية قبردين بلقاريا الروسية بشمال القوقاز.

المصدر: تاس

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