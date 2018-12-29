 
مباشر

قتيلان جراء انهيارات ثلجية في الشرق الأقصى الروسي

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9cs

أفاد ممثل دائرة الطوارئ في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي بمصرع شخصين جراء الانهيارات الثلجية التي وقعت في الإقليم صباح اليوم السبت.

وقال إن 3 انهيارات ثلجية وقعت عند مدخل أحد المناجم في مصنع التعدين بقرية منوغوفيرشيني.

وتشير المعلومات الأخيرة إلى أن 10 أشخاص طمروا تحت الثلج جراء انهيارين ثلجين، بينما أسفر انهيار ثالث عن قطع إحدى الطرق. وتمكن رجال الإنقاذ من العثور على 9 أشخاص أحياء، وعلى الشخص العاشر ميتا. وفيما بعد توفي شخص آخر في المستشفى من بين الذين تم إنقاذهم.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن نحو 50 شخصا يعملون حاليا في المنطقة المنكوبة، مضيفة أن المعدات لا يمكن أن تصل إلى هذه المنطقة بسبب بلوغ علو الثلج مترين.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في هذا الحادث بتهمة "انتهاك قواعد الأمن". وأعلنت حالة الطوارئ في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فكاهة "عسكرية" روسية تغضب الغرب وتشغل حيزا في وسائل الإعلام!