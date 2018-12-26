بالفيديو.. رجل يحمل مسدسا يهنأ موظفي مصرف بعيد رأس السنة

تبحث شرطة مدينة كراسنودار جنوبي روسيا عن رجل مسلح دخل أحد مصارف المدينة وهنأ موظفيه دون أن أصابهم بأذى.

وسجلت كاميرة مراقبة مثبتة داخل المصرف المواطن وهو يشهر شيئا على شكل مسدس.

وقالت الشرطة إن الرجل لم يهدد الناس بالمسدس ولم يقدم أي مطالب إلى موظفي المصرف، بل قال جملة وحيدة فقط قبل أن يغادر المكان، وهي: "أهنئكم بعيد رأس السنة".

وتعمل الشرطة على تحديد هوية الرجل.

المصدر: وكالات