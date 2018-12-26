 
مباشر

مرغريتا سيمونيان تتصدر قائمة الصحفيين المقتبسة عباراتهم في روسيا

أخبار روسيا

مرغريتا سيمونيان تتصدر قائمة الصحفيين المقتبسة عباراتهم في روسيا
RT
مرغريتا سيمونيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8we

تصدرت رئيسة تحرير قناة RT والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا" مرغريتا سيمونيان، قائمة شركة "ميديالوغيا" للصحفيين الروس الذين اقتبست أقوالهم في روسيا عام 2018.

وأكثر الحوارات التي تم تداولها نقلا عن سيمونيان هو الحوار الذي استضافت فيه كلا من أليكساندر بتروف ورسلان بوشيروف المتهمين بتسميم رجل المخابرات والعميل المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، وابنته.

كذلك نقلت رئيسة تحرير قناة RT، عبر قناتها على تطبيق تليغرام، خبر إلغاء القبض على الفنان وموسيقي الراب، هاسكي، بعد تدخل موظفين في إدارة الرئيس الروسي في القضية.

ومن بين الأخبار التي اقتبست نقلا عن سيمونيان، خبر دعوتها لوقفة احتجاجية دعما لمدير مكتب نوفوستي في أوكرانيا، كيريل فيشينسكي، الذي اعتقل في أوكرانيا، والذي وصفت سيمونيان اعتقاله بمثابة "انتقام كييف من تشييد جسر القرم".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب يتلقى هدايا عيد الميلاد.. فيلم من إنتاج RT