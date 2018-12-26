مرغريتا سيمونيان تتصدر قائمة الصحفيين المقتبسة عباراتهم في روسيا

تصدرت رئيسة تحرير قناة RT والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا" مرغريتا سيمونيان، قائمة شركة "ميديالوغيا" للصحفيين الروس الذين اقتبست أقوالهم في روسيا عام 2018.

Вот я и самый цитируемый журналист России. Спасибо, что читали, слушали и цитировали меня целый год!:) pic.twitter.com/n94XVg5bfa — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 26 декабря 2018 г.

وأكثر الحوارات التي تم تداولها نقلا عن سيمونيان هو الحوار الذي استضافت فيه كلا من أليكساندر بتروف ورسلان بوشيروف المتهمين بتسميم رجل المخابرات والعميل المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، وابنته.

كذلك نقلت رئيسة تحرير قناة RT، عبر قناتها على تطبيق تليغرام، خبر إلغاء القبض على الفنان وموسيقي الراب، هاسكي، بعد تدخل موظفين في إدارة الرئيس الروسي في القضية.

ومن بين الأخبار التي اقتبست نقلا عن سيمونيان، خبر دعوتها لوقفة احتجاجية دعما لمدير مكتب نوفوستي في أوكرانيا، كيريل فيشينسكي، الذي اعتقل في أوكرانيا، والذي وصفت سيمونيان اعتقاله بمثابة "انتقام كييف من تشييد جسر القرم".

المصدر: RT