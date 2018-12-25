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الفرقاطة الروسية "الأميرال إيسن" تعود من المتوسط إلى سيفاستوبل

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الفرقاطة الروسية
Sputnik
الفرقاطة " الأميرال إيسن" تستهدف مواقع داعش في تدمر بصاروخ كاليبر خلال مهمة سابقة في المتوسط
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نفذت الفرقاطة " الأميرال إيسن"، المهام الموكلة بها ضمن المجموعة البحرية الروسية الدائمة في البحر الأبيض المتوسط، وهي في طريق عودتها إلى قاعدة تمركزها في سيفاستوبل.

وقال مصدر في أسطول البحر الأسود الروسي، إن طاقم هذه السفينة أنجز تنفيذ المهام المكلف بها ضمن مجموعة السفن الحربية الروسية في المتوسط وفقا للخطة.

وأشار إلى أن الفرقاطة بدأت العودة إلى قاعدة التمركز الأساسية في شبه جزيرة القرم، وهي حاليا تعبر المضائق التركية لتدخل البحر الأسود.

وبقيت هذه السفينة الحربية، ضمن قوام مجموعة السفن الحربية الروسية في المتوسط، منذ أغسطس عام 2018.  وبلغ إجمالي بقاء هذه الفرقاطة في البحر الأبيض المتوسط خلال السنة، حوالي 300 يوم.

وأشار المصدر، إلى أنه، خلال وجود السفينة في المتوسط، شاركت في تدريبات بحرية مشتركة بين السفن البحرية الروسية، تحت قيادة قائد المجموعة البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.  

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والفرقاطة "الأدميرال إيسن"، من السفن البحرية للمشروع 11356، وتبلغ إزاحة المياه لهذه السفن، حوالي 4 آلاف طن، وسرعتها - 30 عقدة، ويمكنها البقاء بشكل مستقل في البحر- 30 يوما. وهي مسلحة بصواريخ مجنحة من طراز "كاليبر"- ن ك" ومنظومة دفاع جوي صاروخية مدفعية من طراز "شتيل-1"، ومدفعية عيار 100 ملم من طراز A-190  وغيرها ويمكنها حمل مروحية من طراز "كا-27"أو "كا-31".

المصدر: نوفوستي

 

 

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