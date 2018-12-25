بوتين يدعو البرلمانيين إلى تنشيط جهودهم في تنفيذ المشاريع الوطنية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشرعين إلى تكثيف جهودهم كي يتلمس المواطنون الروس عام 2019 بواكير نتائج مشاريع التطوير الوطنية الكبرى التي أطلقتها الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع بوتين مع رئاسة الجمعية الفيدرالية الروسية الذي شهد مناقشة نتائج عمل البرلمان في العام 2018 وأولويات تطوير البلاد في العام المقبل.

وقال بوتين: "من المهم جدا الآن تنفيذ المشاريع الوطنية بنجاح، والمضي قدما إلى الأمام نحو تطبيق كل الأهداف المحددة كي يلمس المواطنون النتائج الإجابية الفعلية لعملنا المشترك".

كما حث بوتين أعضاء البرلمان بغرفتيه الدوما ومجلس الاتحاد، على مضاعفة جهودهم في "العمل المنفتح والموضوعي" مع مؤسسات المجتمع المدني ودوائر الأعمال والنقابات، وتقديم مبادرات لتنظيم الفحص المدني المستقل لجميع التشريعات ومشاريع القوانين".

وطلب بوتين من النواب أن يبقوا "على تواصل وثيق مع زملائهم في المناطق"، مشددا على أهمية العنصر المناطقي في المرحلة الحالية لإنجاز الأهداف المنشودة.

وأضاف بوتين: "الموارد الهائلة التي ندفعها من أجل تنفيذ المشاريع الوطنية سيتم تطبيقها على الأغلب على مستوى المناطق، لذا يجب ضمان الترابط بين السلطات من مختلف المستويات وإنجاز العمل المشترك".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن حل المهام الكبرى الماثلة أمام الدولة في الفترة المقبلة يتطلب اتباع نهج مهني مسؤول لدى ممثلي السلطات.

وفي ختام كلمته هنأ بوتين الحضور بقرب حلول عيد رأس السنة الجديدة.

المصدر: وكالات