بوتين يحقق حلم فتى ويسمح له بتصوير أكثر الطائرات سرية في روسيا

حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغبة الفتى أرسلان كايبكولوف البالغ من العمر 15 عاما، والذي كان يحلم بتصوير فيديو عن طائرة الرئيس "الرحلة رقم واحد" من طراز "إيل 96-300".

وعقب جولة قام بها الفتى الحالم، في أروقة طائرة الرئيس، قدم كايبكولوف انطباعه للصحفيين قائلا: "هذه هي أكثر الطائرات سرية في البلاد، وشرف لي السماح بدخولها".. "لقد تحقق حلمي.

وأضاف كايبكولوف: "أنا مندهش من الظروف المريحة التي يسافر فيها رئيس الدولة".. "قمرة القيادة أثارت المشاعر الأكثر وضوحا بالنسبة لي.

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وذكر أنه تمكن من الجلوس على كرسي قائد الطائرة، وكذلك الدخول إلى قاعة المؤتمرات، ومقصورة الوفد المصاحب، مؤكدا أنه دخل إلى أماكن أخرى في الطائرة لكن دون تصوير بسبب السرية.

وأطلع مضيف الرحلة، (الذي رافق الفتى في جولته في الطائرة)، الفتى على المتطلبات التي تفرض على موظفي وحدة الطيران الخاصة "روسيا"، التي تخدم الشخصيات الرفيعة في الدولة.

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ولم يتحدث الفتى بالتفصيل عن هذه المتطلبات، تاركا التشويق في عرض الفيديو الخاص به.

وتأتي جولة الفتى كايبكولوف، ضمن مشروع "أحلم معي" الذي ينظمه متطوعون، لتحقيق رغبات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وذلك عبر اختيار ظرف مغلق لأحد الأطفال.

وفي الخامس من ديسمبر، أثناء زيارة بوتين إلى منتدى "المتطوعون الروس"، تفقد الرئيس معارض المشاريع الخيرية.

وأتيح للمشاركين في المنتدى اختيار ظرف يتضمن اسم طفل لتحقيق أمنيته، وهو ما عرضه المتطوعون على بوتين، الذي أخذ 5 ظروف متبقية ووعد بتنفيذ رغبات أصحابها.

المصدر: تاس