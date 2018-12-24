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الحكومة الروسية تشدد شروط حيازة الأسلحة الشخصية

أخبار روسيا

الحكومة الروسية تشدد شروط حيازة الأسلحة الشخصية
Reuters Rick Wilking
مسدسات وأسلحة في متاجر البيع
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شددت الحكومة الروسية من قواعدها المتعلقة بتجارة وحيازة الأسلحة النارية، عقب إضافة فقرة على القانون ذي الصلة رقم 59، والذي يشرح كيفية حيازة الأسلحة بالنسبة للمواطنين.

وبموجب الإضافة الجديدة، فإن "على المواطنين الروس تخزين البارود والكبسولات التي تستخدم لتحضير الخراطيش في خزانة محكمة الإقفال، أو في دولاب حديدي مصنع من مادة صلبة، أو دولاب خشبي مدعم بالحديد".

وأضاف: "يجب على مالك السلاح منع وصول الغرباء إلى الخزانة".

وتؤكد الحكومة في وثيقتها، على أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضمان السلامة العامة.

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وتأتي القواعد الجديدة عقب الحادث الإرهابي في مدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم الروسية، حين أقدم طالب جامعي على إطلاق النار على زملائه، وفجر قنبلة داخل مبنى معهد بوليتكنيك في المدينة، الأمر الذي أدى مقتل 12 شخصا وجرح العشرات، أغلبهم طلاب.

المصدر: نوفوستي

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