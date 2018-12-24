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عودة دفعة من جنود الدفاع الجوي الروس من سوريا

أخبار روسيا

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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين بعودة أكثر من 100 جندي من فوج الدفاع الجوي الروسي التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، بعد أداء مهامهم بنجاح في سوريا.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أن الجنود العائدين تولوا مهام حماية "منشآت عسكرية روسية هامة" في سوريا.

وأضافت أن طائرة شحن عسكرية "إيل-76"، حطّت بالعسكريين العائدين في مقاطعة نوفوسيبيرسك، حيث كان في استقبالهم ذووهم وزملاؤهم وممثلون عن القيادة العسكرية للمنطقة والسلطات المحلية.

المصدر: RT

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