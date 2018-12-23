سلطات مقاطعة بيرم تعلن الحداد على ضحايا منجم "أورالكالي"

أعلنت السلطات في مقاطعة بيرم وسط روسيا الاثنين 24 ديسمبر يوم حداد على أرواح ضحايا الحريق داخل منجم "أورالكالي" في مدينة سوليكامسك، الذي أودى بحياة 9 من عمال المنجم.

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وعبر حاكم المقاطعة، ماكسيم ريشيتنيكوف، في بيان عن حزنه ومواساته وتضامنه مع ذوي الضحايا، وأوعز إلى المؤسسات الثقافية والقنوات التلفزيونية العاملة في المنطقة بإلغاء الفعاليات والبرامج الترفيهية في يوم الحداد، فضلا عن تنكيس العلمين، الفيدرالي والمحلي.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية مساء الأحد اكتمال عمليات البحث والإنقاذ في المنجم بعد انتشال جميع الجثث الـ9 من داخل المنجم المنكوب.

ومنذ السبت قامت فرق الإنقاذ بثماني محاولات للوصول إلى العمال المحاصرين بعمق 364 مترا في المنجم وإخراجهم من المكان أحياء، لكنها فشلت في ذلك بسبب استمرار الحريق وانبعاث الدخان بكثافة.

المصدر: نوفوستي





