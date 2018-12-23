 
مباشر

سلطات مقاطعة بيرم تعلن الحداد على ضحايا منجم "أورالكالي"

أخبار روسيا

سلطات مقاطعة بيرم تعلن الحداد على ضحايا منجم
المكتب الإعلامي لحاكم مقاطعة بيرم
أفراد من فريق الإنقاذ يستعدون للنزول داخل المنجم المنكوب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8gd

أعلنت السلطات في مقاطعة بيرم وسط روسيا الاثنين 24 ديسمبر يوم حداد على أرواح ضحايا الحريق داخل منجم "أورالكالي" في مدينة سوليكامسك، الذي أودى بحياة 9 من عمال المنجم.

إقرأ المزيد
روسيا.. فرق الإنقاذ تنتشل جميع الجثث من داخل المنجم المنكوب وتنهي عملياتها

وعبر حاكم المقاطعة، ماكسيم ريشيتنيكوف، في بيان عن حزنه ومواساته وتضامنه مع ذوي الضحايا، وأوعز إلى المؤسسات الثقافية والقنوات التلفزيونية العاملة في المنطقة بإلغاء الفعاليات والبرامج الترفيهية في يوم الحداد، فضلا عن تنكيس العلمين، الفيدرالي والمحلي.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية مساء الأحد اكتمال عمليات البحث والإنقاذ في المنجم بعد انتشال جميع الجثث الـ9 من داخل المنجم المنكوب.

ومنذ السبت قامت فرق الإنقاذ بثماني محاولات للوصول إلى العمال المحاصرين بعمق 364 مترا في المنجم وإخراجهم من المكان أحياء، لكنها فشلت في ذلك بسبب استمرار الحريق وانبعاث الدخان بكثافة. 

المصدر: نوفوستي



العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

امرأة دخلت موسوعة غينيس في البخل