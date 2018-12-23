صدامات في مظاهرة السترات الصفراء ببيروت

نظمت حملة "السترات الصفراء" في لبنان اليوم تظاهرة ضد الفساد وسط بيروت، شارك فيها نحو ألفي شخص احتجاجا على الواقع السياسي والأوضاع المعيشيّة المتردية في البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن المتظاهرين انطلقوا من ساحة الشهداء ووصلوا إلى ساحة رياض الصلح حيث وضعت حواجز حديدية أمام السرايا الحكومية وسط بيروت.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية وأطلقوا شعارات "لا للطائفية كلنا بدنا بطاقة صحية".

وأعلن منظمو الحملة أنهم لا يقلدون التظاهرات التي تحصل في فرنسا، بل يطالبون الدولة اللبنانية بأن تحذو حذو الدولة الفرنسية في رفع أجور العمال والموظفين وخفض الضرائب وغيرها من الأمور التي تحفظ للمواطن كرامته في وطنه.

ووقع صدام بين القوى الأمنية والمتظاهرين أمام السرايا الحكومية وسط بيروت، نتيجة محاولة المتظاهرين إزالة العوائق الحديدية، ورشقهم القوى الأمنية بعبوات المياه مما أسفر عن إصابة المحامي عباس سرور من الحراك المدني بجروح طفيفة في رأسه.

وبين الشعارات اللافتة التي تخللت الحملة، ترديد فريق من المحتجين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، الذي كان علامة أحداث الربيع العربي الفارقة.

المصدر: وكالات