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بوتين يعزي نظيره الإندونيسي بضحايا التسونامي

أخبار روسيا

بوتين يعزي نظيره الإندونيسي بضحايا التسونامي
Sputnik
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أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تعازيه العميقة للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بضحايا التسونامي الذي ضرب سواحل مضيق سوندا مؤخرا.

وكتب بوتين في التعزية المنشورة على الموقع الرسمي للكرملين: "تشاطر روسيا الشعب الإندونيسي الصديق أحزانه، وأرجو منكم نقل عبارات المواساة لذوي الضحايا ومحبيهم، ونتمنّى الشفاء العاجل للمصابين والمتضررين بهذه الكارثة".

وقتل 168 شخصا وأصيب حوالي 750 آخرين على الأقل جراء تسونامي ضرب الساحل الغربي لإندونيسيا مساء السبت، حسب الوكالة الوطنية الإندونيسية لمواجهة الكوارث.

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222 قتيلا جراء تسونامي ضرب السواحل الغربية لإندونيسيا

المصدر: وكالات

 

 

 

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