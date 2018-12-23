الجمعية العامة تتبنّى قرارا يدين روسيا بانتهاك مزعوم لحقوق الإنسان في القرم

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار أوكراني يدين روسيا على "انتهاك حقوق الإنسان في القرم" الروسية، و"اضطهادها السكان من الأوكرانيين وتتر القرم".

وصوتت لصالح المشروع 65 دولة وعارضته 27 فيما امتنعت 70 دولة عن التصويت.

وخلال جلسة الجمعية العامة، اعتبر ممثل البعثة الروسية أن "هذا القرار مسيّس للغاية ويستند إلى معلومات غير دقيقة ومزيفة"، وأضاف أنه معاد لروسيا وباطل وماكر.

وأشار إلى أن شبه جزيرة القرم كانت مهملة وفي حال مزرية قبل عودتها إلى روسيا وخروجها من قوام أوكرانيا عام 2014، وأن سلطات كييف أخذت تتباكى على تتار القرم عندما فقدت شبه الجزيرة إلى غير رجعة.

وأضاف أن سكان القرم يشعرون بالسعادة الآن، ودعا كافة الراغبين إلى زيارة القرم والاستفسار من الأوكرانيين الذين يستجمون هناك، هل فعلا يجري انتهاك حقوقهم.

وختم بالقول: "تضمن روسيا للجميع حماية حقوقهم وحرياتهم على كل أراضيها بما فيها شبه جزيرة القرم".

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المصدر: نوفوستي