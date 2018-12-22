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موسكو تنتقد المتواطئين ضد نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

أخبار روسيا

موسكو تنتقد المتواطئين ضد نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى
Sputnik
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انتقدت الخارجية الروسية رفض الأمم المتحدة مشروع القرار الروسي حول معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وقالت، إن دول الناتو دعمت بتصويتها عمليا خروج واشنطن من المعاهدة.

وجاء في بين عن وزارة الخارجية أن روسيا شعرت بخيبة أمل، بعد التصويت في الجمعية العامة على مشروع قرار روسي يدعم معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وكتبت الخارجية: "نتائج هذا التصويت تعد ضربة جديدة للأمن والاستقرار الدوليين. والآن، مع انهيار المعاهدة المذكورة، سيتم دفع عدة مناطق في العالم إلى سباق التسلح، بل وإلى المواجهة المباشرة".

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وأضافت: "من أجل الاعتماد الرسمي للمشروع بأغلبية ثلثي الأصوات، كان يجب أن يظهر عدد كاف من حلفاء وأقرب شركاء واشنطن الاستقلالية عنها في الشؤون الدولية، ورغم ضغوط واشنطن القوية، كان يجب أن يبدي هؤلاء نهجا مسؤولا تجاه المحافظة على آليات الرقابة على التسلح، التي أخذت تتزعزع بسبب سياسة الولايات المتحدة".

وختمت: "هذه الدول وخاصة الأعضاء في الناتو، وعلى الرغم من تصريحاتها الخاصة حول أهمية المعاهدة المذكورة، صوتت ضدها وهي بتواطؤها أو تنازلاتها الطائشة، باركت لواشنطن عمليا، عزمها على تدمير المعاهدة".

المصدر: إنترفاكس

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