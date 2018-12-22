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زاخاروفا: اتهامات التدخل الروسي في انتخاباتهم جعلت الأمريكيين موضعا لسخرية العالم

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زاخاروفا: اتهامات التدخل الروسي في انتخاباتهم جعلت الأمريكيين موضعا لسخرية العالم
Sputnik
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علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على بيان للاستخبارات الأمريكية، أشار "إلى تدخل روسيا والصين وإيران في انتخابات 2018 الأمريكية"، وأكد أنه "لا دليل لديه على ذلك".

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في فيسبوك: "تسبب أصحاب مثل هذه القرارات بجعل الشعب الأمريكي موضعا لسخرية العالم. وبهذه الأساليب لن تصبح الولايات المتحدة "عظيمة من جديدة"، لأن هذا السلوك لا يمكن أن يثير إلا الازدراء والاشمئزاز".

في وقت سابق، صرح مدير الاستخبارات القومية الأمريكية دانيال كوتس، بأن روسيا والصين وإيران مارست التأثير على الأمريكيين خلال انتخابات الكونغرس 2018.

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وبين الحين والآخر يكرر المسؤولون الروس نفي أي تدخل روسي كان في الحملات الانتخابية للدول وبينها الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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