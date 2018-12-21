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الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا

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الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا
Reuters
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مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لـ 6 أشهر، وينتهي موعد العقوبات الأخيرة في 31 يناير 2019، حسبما أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه: "في الـ 21 من ديسمبر 2018 مدد المجلس العقوبات الاقتصادية التي تتعلق بقطاعات محددة من الاقتصاد الروسي حتى الـ 31 من يوليو 2019".

وأكد البيان أن قرار المجلس مرتبط بـ " بعدم حصول أي تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك" ( حول تسوية الأزمة الأوكرانية)، مشيرا إلى أن قرار تمديد العقوبات اتخذ من قبل قادة دول الاتحاد ورؤساء الحكومات في قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في 13 ديسمبر الجاري.

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وبدأ الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد موسكو في 31 يوليو 2014 بعد سقوط الطائرة الماليزية فوق إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على روسيا وصار يمددها بشكل منتظم مرة كل 6 أشهر، وفي مارس 2015 اتخذت قمة للاتحاد الأوروبي قرارا يفيد بإمكان إلغاء العقوبات ضد روسيا رهنته بتنفيذ اتفاقيات مينسك.

من جانبها، أكدت الخارجية الروسية مرارا أن تنفيذ اتفاقيات مينسك يعتمد بشكل أساسي على أطراف الأزمة الأوكرانية، وأن روسيا ليست طرفا في الأزمة ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

المصدر: "تاس"

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