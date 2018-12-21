منظومة الليزر الدفاعي الروسية.. ماذا رشح عنها من معلومات؟

دخلت منظومات الليزر القتالية "بيريسفيت" الخدمة في الجيش الروسي، فيما لا يزال الغموض يلفها ولم ترشح عنها سوى معلومات طفيفة وعامة، بينها أنها لحماية منصات الصواريخ العابرة للقارات.

تم تصميم "بيريسفيت" للاستخدام في قوات الدفاع الجوي، لأنه قادر على صد أي هجمات جوية وتدمير الأقمار الاصطناعية في مدارها.

ويؤكد الخبراء، أن استخدام أسلحة الليزر في نظام الدفاع المضاد للصواريخ له العديد من المزايا، فشعاع الليزر يصيب الهدف بشكل فوري ويمكنه إعماء أجهزة الاستطلاع المعادية وعدم السماح لها بتحديد هدفها، ولا تستغرق إعادة شحنه وقتا طويلا، وليس بحاجة للذخيرة أو أي مصادر إمداد أخرى باستثناء مصدر للطاقة.

ويشير المختصون، إلى أنه تم نشر منظومات "بيريسفيت" بشكل يجعلها تغطي مواقع الصواريخ الروسية العابرة للقارات.

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المعلومات المتوفرة عن "بيريسفيت" شحيحة للغاية، نظرا للسرية المحيطة به، فيما لا يزال خاضعا للاختبارات التجريبية، التي يعد القائمون عليها والخبراء بأن تجتازها المنظومة ويتم تصحيح كل العيوب التي تظهر خلال استخدامها في القريب.

وأعلن عن ظهور هذا السلاح لدى الجيش الروسي، الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، الذي كشف عنه في رسالته السنوية إلى الجمعية الاتحادية الروسية.

المصدر: mail.ru