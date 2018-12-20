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زلزال بقوة 7.5 بمقياس ريختر يضرب في روسيا.. وتحذيرات من تسونامي

أخبار روسيا

زلزال بقوة 7.5 بمقياس ريختر يضرب في روسيا.. وتحذيرات من تسونامي
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أعلنت هيئة الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لاكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، عن وقوع هزة أرضية بقوة 7.5 على مقياس ريختر بالقرب من شواطئ كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا​​​.  

وتشير المعطيات الى أن الهزة سجلت 7.5 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه أبلغ مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادي بتهديد حصول تسونامي بعد الزلزال قبالة سواحل كامتشاتكا.

المصدر: وكالات

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