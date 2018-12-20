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بوتين يجد قاسما بين ضباط الاستخبارات والصحفيين!

أخبار روسيا

بوتين يجد قاسما بين ضباط الاستخبارات والصحفيين!
Sputnik
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قارن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي، بين مهنة ضباط المخابرات والصحفيين، مشيرا إلى أن هؤلاء وأولئك يعملون في مجال المعلومات.

وكان أحد الصحفيين استغل فترة هدوء في القاعة أثناء نقل الميكروفون إلى ممثل آخر لوسائل الإعلام، وهنأ بوتين الذي عمل لسنوات طويلة في جهاز "كي جي بي" زمن الاتحاد السوفيتي، بيوم العاملين في أجهزة الأمن.

ورد الرئيس الروسي قائلا: "شكرا لكم أنتم أيضا. لدينا في الاستخبارات والاستخبارات المضادة، عمل معلوماتي، وهو من حيث الجوهر نفس العمل هنا وهناك، إنها المعلومات".

المصدر: RT

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