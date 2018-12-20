مؤتمر بوتين السنوي يحطم رقما قياسيا قبل انعقاده

أعلن الكرملين عن انعقاد المؤتمر الصحفي الموسع الرابع عشر للرئيس فلاديمير بوتين، في مركز التجارة العالمي في موسكو في تمام الساعة 12:00 من ظهر اليوم.

وتم لمؤتمر بوتين لهذا العام، اعتماد عدد قياسي من ممثلي وسائل الإعلام لتغطية هذا الحدث، حيث جرى تسجيل 1700 وصحفيين اثنين.

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وفسر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف سبب الحضور القياسي للصحفيين بعدة عوامل، أولها أن بوتين رئيس لا ينقطع الاهتمام به مع الزمن، بل يزداد ويتعمق.

وأضاف أن بين أسباب الاهتمام بمؤتمرات بوتين، الوضع المعقد في العالم، حيث العديد من النزاعات الساخنة، والدور الذي تلعبه روسيا بقيادة بوتين في فض هذه النزاعات وتسويتها.

Ежегодная операция «Задать вопрос президенту». В ход идут оригинальная причёска, костюм Снегурочки, хоккейный шлем и надписи на плакатах pic.twitter.com/2EOuTvksqj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 декабря 2018 г.

وفي المؤتمر الصحفي السابع لبوتين سنة 2008، تم تسجيل رقم قياسي تمثل في المدة التي أجاب خلالها على أسئلة الصحفيين، حيث قضى معهم 4 ساعات و40 دقيقة متواصلة أجاب فيها على 106 أسئلة.

ويسعى الصحفيون المشاركون في المؤتمر للحصول على فرصة طرح السؤال على بوتين بأي ثمن، حيث يلجؤون لمختلف الطرق والوسائل المتاحة، بما فيها تسريحة الشعر، أو ارتداء زي لافت للنظر أو حمل لافتة تثير الاهتمام، وغير ذلك من حيل.

المصدر: russian.rt