واشنطن ترفع عقوباتها عن 3 شركات روسية وتفرض إجراءات تقييدية على 18 شخصية و4 كيانات أخرى

أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفع إجراءاتها التقييدية عن 3 شركات كبيرة من روسيا فيما ستدرج في قائمة عقوباتها 18 شخصية و4 كيانات روسية جديدة.

وقالت المالية الأمريكية، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، إن قسمها الخاص بمراقبة الأصول الأجنبية أبلغ الكونغرس بنيته إنهاء العقوبات المفروضة على شركات "روسال" و"En Group plc" و"يوروسيب إينورغو" في غضون 30 يوما.

وذكرت الوزارة مع ذلك أنها ستواصل تطبيق عقوباتها المفروضة على الرئيس السابق لشركتي "روسال" و"En Group plc"، أوليغ ديريباسكا، الذي تتهمه الولايات المتحدة بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الماضية للبلاد.

من جهة أخرى، فرضت الولايات المتحدة، حسب المالية الأمريكية، عقوبات على 4 شركات روسية إعلامية تتهمها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وكذلك 18 شخصية قالت إن 15 منهم ينتمون إلى الاستخبارات العسكرية الروسية، وكذلك 3 موظفين من الكيانات المذكورة.

وتضم هذه القائمة المواطنين الروسيين أناطولي تشيبيغا وألكسندر ميشكين، التي تقول الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما يقفان وراء تسميم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، في مارس 2018 بمدينة سالزبوري البريطانية.

المصدر: وكالات