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ممثل روسيا لدى الناتو: موسكو مستعدة لمناقشة منع حوادث التصعيد مع الحلف

أخبار روسيا

ممثل روسيا لدى الناتو: موسكو مستعدة لمناقشة منع حوادث التصعيد مع الحلف
Sputnik Grigoriy Sysoev
مندوب روسيا لدى الناتو ألكسندر غروشكو
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أكد مندوب روسيا لدى حلف شمال الأطلسي، نائب وزير الخارجية، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، استعداد موسكو لمناقشة منع الحوادث والتصعيد مع الحلف.

وفي حديث لوكالة "نوفوستي" قال غروشكو إن وزارة الخارجية الروسية مستعدة لمناقشة المسائل المتعلقة بمنع وقوع حوادث وحالات من سوء تفاهم بين الطرفين، لكنه أشار إلى العمل الجدي وهذا المجال يتطلب مشاركة العسكريين.

واعتبر الدبلوماسي أن إحدى المشكلات الكبرى في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي هي التناقض بين تصريحات قيادة الناتو عن ضرورة تخفيف التوتر لكنها "غير جاهزة للعودة إلى التواصل الطبيعي".

وذكر أن البعثة الروسية لدى الناتو لا تزال تضم عسكريين، الأمر الذي يدل على"استعدادنا للعمل سوية في حال اتخاذ قرار سياسي بهذا الشأن".

يتبع..

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